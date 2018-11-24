Министр обороны Турции: планы США в Сирии беспокоят Анкару

Анкара, , 17:37 — REGNUM Планы США по организации наблюдательных пунктов на севере Сирии беспокоят руководство Турции. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, официальная Анкара неоднократно выражала обеспокоенность Вашингтону по данному вопросу, так как подобные меры еще больше «усложнят непростую ситуацию» в регионе.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил журналистам, что США разместят наблюдательные пункты вдоль турецкой границы на севере Сирии.

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