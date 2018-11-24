МАГАТЭ: реактор в Северной Корее активен

Пхеньян, , 20:24 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что легковесный ядерный реактор в исследовательском центре Ёнбён в КНДР остаётся активными несмотря на заявления северокорейских властей. Кроме того, МАГАТЭ зафиксировало деятельность по производству запчастей реактора и их доставку в Ёнбён. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Кроме того, агентство обнаружило подозрительную активность в районе реки Курён, что может свидетельствовать об изменениях в системе охлаждения реактора: вода из реки используется для отведения избыточного тепла из активной зоны. Впрочем, сделать однозначные выводы о происходящем в Ёнбёне без проведения инспекции на месте невозможно. В связи с этим, Юкия Амано вновь призвал власти КНДР выдать разрешение международным экспертам на посещение ядерных объектов.