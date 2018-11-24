Суббота, 24 Ноября 2018 года
19:40:43 МСК

Южная Корея и МАГАТЭ проведут консультации по ядерной программе КНДР

Политика

МАГАТЭ уже несколько десятилетий занимается ядерной проблемой КНДР

Сеул, 24 ноября 2018, 18:19 — REGNUM  Представители Республики Корея и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 26 ноября в Сеуле проведут консультации по ядерной программе Северной Кореи. Переговоры пройдут на высоком уровне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.

Со стороны Республики Корея на встрече будет присутствовать заместитель министра иностранных дел Кан Джон Сик, а делегацию МАГАТЭ возглавит Массимо Апаро, директор департамента безопасности. Эта встреча станет уже седьмой в рамках двусторонних консультаций по ядерной проблеме КНДР. Планируется обсудить идущий процесс ядерного разоружения Северной Кореи, взаимодействие в рамках обеспечение ядерной безопасности и оптимизацию миссии МАГАТЭ в Южной Корее.

Переговоры на высоком уровне продолжаются с 2013 года, однако свою деятельность на Корейском полуострове МАГАТЭ начало ещё в начале 1990-х годов в связи с разработкой КНДР ядерной программы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить