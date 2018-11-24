Южная Корея и МАГАТЭ проведут консультации по ядерной программе КНДР

Сеул, , 18:19 — REGNUM Представители Республики Корея и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 26 ноября в Сеуле проведут консультации по ядерной программе Северной Кореи. Переговоры пройдут на высоком уровне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.

Со стороны Республики Корея на встрече будет присутствовать заместитель министра иностранных дел Кан Джон Сик, а делегацию МАГАТЭ возглавит Массимо Апаро, директор департамента безопасности. Эта встреча станет уже седьмой в рамках двусторонних консультаций по ядерной проблеме КНДР. Планируется обсудить идущий процесс ядерного разоружения Северной Кореи, взаимодействие в рамках обеспечение ядерной безопасности и оптимизацию миссии МАГАТЭ в Южной Корее.

Переговоры на высоком уровне продолжаются с 2013 года, однако свою деятельность на Корейском полуострове МАГАТЭ начало ещё в начале 1990-х годов в связи с разработкой КНДР ядерной программы.