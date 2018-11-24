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КНДР и Южная Корея обсуждают модернизацию линий связи

Политика

Модернизация необходима для оперативного обмена информацией

Сеул, 24 ноября 2018, 17:30 — REGNUM  Представители Северной и Южной Кореи 23 ноября провели встречу, на которой обсудили проект модернизации линий связи между двумя странами. В частности, предполагается заменить устаревшие медные кабели на оптоволоконные, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Встреча состоялась на территории КНДР неподалёку от приграничного города Кэсона. Южная Корея была представлена пятью высокопоставленными правительственными чиновниками, а делегацию КНДР возглавил Ли Ён Мин, ответственный за развитие связей с Югом.

Ранее стороны уже обращались в комитет по санкциям Совета Безопасности ООН, который сделал исключение и разрешил поставить в КНДР оборудование для модернизации линий связи. Эти линии используются военными двух стран, а также руководителями государств для проведения прямых консультаций друг с другом и предотвращения конфликтов.

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Зарубежная хроника
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