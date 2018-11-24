Япония повысит возрастные границы трудоспособного населения до 70 лет

Токио, , 17:40 — REGNUM Правительственной комиссией Японии был представлен проект по методам увеличения экономического роста японской экономики. Одним из пунктов стало повышение лимита трудоспособного возраста с 65 до 70 лет. Это является одним из этапов кардинальной перестройки системы социального обеспечения. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», несмотря на нововведение, выплата пенсий так и останется с 65 лет. Однако правительство планирует поощрять людей быть экономически активными до 70 лет, чтобы потом получать большие выплаты. Кроме этого, правительство также рассмотрит возможность поощрения различного вида занятости, таких как, например, работа в определенные часы или смены, удаленная работа из дома и так далее.

По мнению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, путем привлечения пожилых людей можно отчасти решить проблему нехватки рабочей силы в условиях «стареющего населения».