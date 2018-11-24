Лига арабских государств убрала Судан из списка стран-пособников терроризма

Хартум, , 17:59 — REGNUM Министры юстиции стран Лиги арабских государств на 34-й сессии Совета приняли рекомендацию об исключении Судана из списка государств-пособников мирового терроризма. Судан подтвердил свою готовность сотрудничать в области безопасности и координации действий с лидерами арабских государств на встрече, которая прошла Хартуме. Об сообщил 23 ноября эфиопский новостной ресурс EBC.

На совещании Совета были обсуждены соглашения, в том числе Арабская конвенция по борьбе с терроризмом и механизмы ее осуществления, Арабская конвенция по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также были затронуты вопросы укрепления арабского регионального и международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и создания сети межправительственного судебного сотрудничества.

Президент Судана Омар аль-Башир подчеркнул готовность своей страны сотрудничать в областях, обеспечивающих безопасность и стабильность в регионе стран арабского Магриба, и работать над усилением межправительственного взаимодействия в области правосудия.