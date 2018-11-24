Дания предоставила Эфиопии кредит в 150 млн долларов

Аддис-Абеба, , 22:34 — REGNUM Правительство Дании выделило Эфиопии кредит в размере 150 млн долларов на проведение общенациональных реформ в рамках программы помощи странам Африки, разработанной датским правительством до 2022 года. В рамках программы помощи в Эфиопии будет совершенствоваться механизм создания рыночной стоимости продуктов сельского хозяйства. Это будет сделано в интересах малых фермерских хозяйств. Об этом сообщило 23 ноября эфиопское новостное агентство FanaBC.

Программа направлена на достижение продовольственной безопасности Эфиопии и создание дополнительных финансовых активов в сельских районах. Реализация проекта должна улучшить питание населения в разных регионах, включая районы Эфиопии, принимающие беженцев.

Также программа должна способствовать укреплению механизмов демократического управления в государстве.