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Дания предоставила Эфиопии кредит в 150 млн долларов

Политика

Эфиопия подписала соглашение о получении кредита от Дании на сумму 150 млн долларов США

Дания предоставила Эфиопии кредит в 150 млн долларов
A.Davey
Эфиопия

Аддис-Абеба, 24 ноября 2018, 22:34 — REGNUM  Правительство Дании выделило Эфиопии кредит в размере 150 млн долларов на проведение общенациональных реформ в рамках программы помощи странам Африки, разработанной датским правительством до 2022 года. В рамках программы помощи в Эфиопии будет совершенствоваться механизм создания рыночной стоимости продуктов сельского хозяйства. Это будет сделано в интересах малых фермерских хозяйств. Об этом сообщило 23 ноября эфиопское новостное агентство FanaBC.

Программа направлена на достижение продовольственной безопасности Эфиопии и создание дополнительных финансовых активов в сельских районах. Реализация проекта должна улучшить питание населения в разных регионах, включая районы Эфиопии, принимающие беженцев.

Также программа должна способствовать укреплению механизмов демократического управления в государстве.

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Зарубежная хроника
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