Талибы* заявили о непричастности к теракту в Кабуле

Кабул, , 17:28 — REGNUM Официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид опубликовал официальное заявление, согласно которому талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) непричастны к организации недавнего теракта в Кабуле.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в своем заявлении движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудило нападение на мирных жителей.

В заявлении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид обвинил в организации теракта некие жестокие и опасные группы, которые готовы убивать мусульман без всяких сомнений, и добавил, что нападение связано с противоречиями между этими группами.

Ранее, 20 ноября, в Кабуле во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда произошёл теракт, в результате которого погибло более 50 мирных жителей, 83 человека получили ранения.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле.