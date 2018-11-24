Азиатский банк развития выделит $250 млн Афганистану на электросети

Кабул, , 18:51 — REGNUM Администрация президента Афганистана опубликовала заявление, согласно которому Азиатский банк развития и Министерство финансов Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий выделение 250 миллионов долларов на реализацию проекта по сооружению электросети в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», меморандум о взаимопонимании подписали министр финансов Афганистана Мохаммад Хумайон Кайуми и начальник департамента Афганистана Азиатского банка развития. На церемонии подписания присутствовал президент Афганистан Ашраф Гани, а также другие официальные лица государства.

Создание Национальной сети электроснабжения позволит обеспечить сбалансированное экономическое развитие всех провинций Афганистана.

Строительство первого этапа Национальной сети электроснабжения позволит соединить между собой провинции Дайкунди (столица провинции — г. Нили), Урузган (столица провинции — г. Таринкот), Нимроз (столица провинции — г. Зарандж), Гор (столица провинции — г. Чагчаран) и Нуристан (столица провинция — г. Парун). Первый этап этой электросети не только обеспечит эти регионы электричеством, но также позволит перенаправлять энергию в соседние провинции.