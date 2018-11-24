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Президент Афганистана призвал талибов* прекратить атаки смертников

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Гани заявил, что, хотя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и осудило теракт в Кабуле, им необходимо прекратить самим прибегать к таким нападениям

Президент Афганистана призвал талибов* прекратить атаки смертников
Иван Шилов © ИА REGNUM
Атака террористов в Афганистане

Кабул, 24 ноября 2018, 20:29 — REGNUM  Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани призвал движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказаться от подготовки нападений террористов-смертников.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано главой государства в ходе встречи с жителями уездов Малистан и Джагори провинции Газни (столица провинции — г. Газни).

Президент Гани сказал, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудило теракт в Кабуле, но этого недостаточно. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны отказаться от организации взрывов, в частности от использования террористов-смертников, и присоединиться к мирному процессу в стране.

Глава государства также добавил, что соглашение о временном прекращении огня действовавшее в июне текущего года, показало готовность Афганистана к мирному урегулированию, но установить мир в Афганистане можно только демократическими путем.

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Зарубежная хроника
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