Президент Афганистана призвал талибов* прекратить атаки смертников

Кабул, , 20:29 — REGNUM Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани призвал движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказаться от подготовки нападений террористов-смертников.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано главой государства в ходе встречи с жителями уездов Малистан и Джагори провинции Газни (столица провинции — г. Газни).

Президент Гани сказал, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудило теракт в Кабуле, но этого недостаточно. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны отказаться от организации взрывов, в частности от использования террористов-смертников, и присоединиться к мирному процессу в стране.

Глава государства также добавил, что соглашение о временном прекращении огня действовавшее в июне текущего года, показало готовность Афганистана к мирному урегулированию, но установить мир в Афганистане можно только демократическими путем.