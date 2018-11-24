Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Афганистан

Кабул, , 21:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он может совершить визит в Афганистан, так как война в этой стране является одной из самых долгих в истории Америки.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Дональд Трамп ранее не посещал Афганистан. В декабре прошлого года вице-президент США Майк Пенс совершил не объявленный заранее визит в Афганистан и побывал на военной авиабазе США Баграм.

Данное заявление было сделано президентом США по телемосту в ходе поздравления с Днем Благодарения несущих службу в Афганистане американских солдат.

Ранее несколько высокопоставленных генералов армии США посетили Афганистан, где встретились с американскими военнослужащими и провели переговоры с официальными лицами страны. Исходя из соображений безопасности, информация об этих визитах не объявлялась заранее.