Суббота, 24 Ноября 2018 года
22:48:26 МСК

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Афганистан

Политика

Дональд Трамп еще не наносил визит в Афганистан, но в прошлом году вице−президент США посети военную авиабазу Баграм

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Афганистан
Иллюстрация: Af.mil
Авиабаза Баграм

Кабул, 24 ноября 2018, 21:19 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что он может совершить визит в Афганистан, так как война в этой стране является одной из самых долгих в истории Америки.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Дональд Трамп ранее не посещал Афганистан. В декабре прошлого года вице-президент США Майк Пенс совершил не объявленный заранее визит в Афганистан и побывал на военной авиабазе США Баграм.

Данное заявление было сделано президентом США по телемосту в ходе поздравления с Днем Благодарения несущих службу в Афганистане американских солдат.

Ранее несколько высокопоставленных генералов армии США посетили Афганистан, где встретились с американскими военнослужащими и провели переговоры с официальными лицами страны. Исходя из соображений безопасности, информация об этих визитах не объявлялась заранее.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить