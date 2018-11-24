Президент Афганистана провёл заседание генштаба после теракта в Кабуле

Кабул, , 22:24 — REGNUM Администрация президента Исламской Республики Афганистан опубликовала заявление, согласно которому глава государства Ашраф Гани провел заседание генерального штаба Афганистана, посвященное недавнему теракту в Кабуле.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе заседания генерального штаба, командующие армией и силами безопасности и обороны представили президенту отчеты, в которых подробно рассматриваются обстоятельства террористической атаки в Кабуле. Подробности отчетов не разглашаются.

На заседании было решено сформировать совместную делегацию администрации президента и Совета улемов Афганистана, которая должна будет выразить сочувствие семьям жертв теракта. В ходе заседания было также принято решение направить инструкции Чрезвычайному комитету, согласно которым семьям убитых и раненых должна оказываться вся необходимая поддержка.

На заседании генерального штаба было уделено особое внимание ситуации в провинции Газни (столица провинции — г. Газни). Начальник генерального штаба Мохаммад Шариф Йафтали заявил, что ситуация в регионе находится под полным контролем, и сейчас принимаются необходимые меры предосторожности, направленные на материально-техническое обеспечение правительственных сила в провинции.

Ранее, 20 ноября, в Кабуле во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда произошёл теракт, в результате которого погибло более 50 мирных жителей, 83 человека получили ранения.