Рахул Ганди: премьер-министр Индии игнорирует нужды фермеров

Нью-Дели, , 18:33 — REGNUM «В штате Мадхья-Прадеш не наблюдается дефицита средств. Правительство могло бы с легкостью предоставить помощь фермерам. Я лично спрашивал Нарендру Моди почему он погасил задолженности крупных предпринимателей, а не простых сельскохозяйственных рабочих», — заявил сторонникам лидер Индийского Национального Конгресса — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Рахул Ганди 23 ноября.

«Правительство должно уделять особое внимание нуждам фермеров и малого бизнеса», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Рахул Ганди пообещал построить предприятия по производству продуктов питания рядом с населенными пунктами, в случае победы его партии на выборах.

Он также высказался по поводу вопроса безработицы в индийском штате Мадхья Прадеш.

«В штате нет возможности для обучения молодых специалистов. Чтобы сдать экзамены в штате нужно заплатить большие деньги», — добавил политик.