Рахул Ганди: премьер-министр Индии игнорирует нужды фермеров

Нью-Дели, 24 ноября 2018, 18:33 — REGNUM «В штате Мадхья-Прадеш не наблюдается дефицита средств. Правительство могло бы с легкостью предоставить помощь фермерам. Я лично спрашивал Нарендру Моди почему он погасил задолженности крупных предпринимателей, а не простых сельскохозяйственных рабочих», — заявил сторонникам лидер Индийского Национального Конгресса — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Рахул Ганди 23 ноября.
«Правительство должно уделять особое внимание нуждам фермеров и малого бизнеса», — добавил политик.
По информации индийского новостного агентства «Джагран», Рахул Ганди пообещал построить предприятия по производству продуктов питания рядом с населенными пунктами, в случае победы его партии на выборах.
Он также высказался по поводу вопроса безработицы в индийском штате Мадхья Прадеш.
«В штате нет возможности для обучения молодых специалистов. Чтобы сдать экзамены в штате нужно заплатить большие деньги», — добавил политик.