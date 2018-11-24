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Рахул Ганди: премьер-министр Индии игнорирует нужды фермеров

Политика

Президент оппозиционной партии Индии Рахул Ганди обвинил Нарендру Моди в том, что он не прилагает достаточных усилий для обеспечения нужд фермеров и бедняков

Нью-Дели, 24 ноября 2018, 18:33 — REGNUM  «В штате Мадхья-Прадеш не наблюдается дефицита средств. Правительство могло бы с легкостью предоставить помощь фермерам. Я лично спрашивал Нарендру Моди почему он погасил задолженности крупных предпринимателей, а не простых сельскохозяйственных рабочих», — заявил сторонникам лидер Индийского Национального Конгресса — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Рахул Ганди 23 ноября.

«Правительство должно уделять особое внимание нуждам фермеров и малого бизнеса», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Рахул Ганди пообещал построить предприятия по производству продуктов питания рядом с населенными пунктами, в случае победы его партии на выборах.

Он также высказался по поводу вопроса безработицы в индийском штате Мадхья Прадеш.

«В штате нет возможности для обучения молодых специалистов. Чтобы сдать экзамены в штате нужно заплатить большие деньги», — добавил политик.

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Зарубежная хроника
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