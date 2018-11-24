Сирийские военные уничтожили стартовые ракетные позиции джихадистов

Хама, Сирия, , 16:54 — REGNUM Сирийская арабская армия утром 24 ноября нанесла тяжелый удар по обороне джихадистов в северной части провинции Хама. Обстрелу подверглись стартовые позиции ракетных установок группировки «Хорас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позиции находились внутри обозначенной Идлибской демилитаризованной зоны.

В ходе удара сирийских военных стартовые позиции были уничтожены. Кроме этого, джихадисты понесли потери в живой силе.

Данный удар был ответным. Исламисты ранее обстреляли ракетами находящийся под контролем сирийского правительства город Сауран на севере провинции Хама. В результате этих действий был причинен материальный ущерб, погибших и раненых нет.

Следует отметить, что группировка «Хорас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относится к радикальным группировкам и отказалась идти на выполнение Сочинских соглашений. Она входит в так называемый оперативный центр «Ва Харид Аль-Муминин».

Центр был сформирован в начале ноября, чтобы противодействовать выполнению Сочинских соглашений. В него входят террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).