Пакистан и Индия построят транспортный коридор для паломников-сикхов

Нью-Дели, , 18:15 — REGNUM 22 ноября кабинет министров правительства Нарендры Моди одобрил строительство транспортного Картапурского коридора от города Дера Баба Нанак в районе Гурудаспур (Панджаб) до границы с Пакистаном.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, транспортный коридор, оснащенный «по последнему слову техники» предназначен для сикхов-паломников, желающих посетить место рождения основателя религии первого Гуру Нанака в городе Нанкана Сахаб (Пакистан). Коридор позволит избежать длинных очередей на границе. Министр внутренних дел Индии Раджнат Сингх заявил, что это «историческое решение» было принято за год до 500-летия со дня рождения Гуру Нанака, которое будет широко отмечаться в 2019 году.

Правительство Пакистана, ранее предлагавшее открыть границу для свободного паломничества сикхов, откликнулось на предложение Индии, заявив о готовности участвовать в сооружении Картапурского коридора на территории пакистанской провинции Панджаб. Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что решение индийского Кабинета — это «победа сторонников мира в обеих странах».