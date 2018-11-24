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Лавров ответил на страхи британского Генштаба

Политика

Британские военные опасаются России больше, чем террористов

Лавров ответил на страхи британского Генштаба
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 24 ноября 2018, 15:25 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на заявление начальника генерального штаба королевских вооруженных сил Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита, который считает, что Россия для Соединённого королевства гораздо опаснее, чем, например, террористическая группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что генерал Карлтон-Смит считает Россию гораздо опаснее, чем террористические группировки. По его мнению, Москва якобы создает не только военную угрозу, но и стремится подорвать влияние Запада в мире, развивая новые боевые возможности в нетрадиционных областях, в частности в космосе и в киберпространстве.

Лавров дипломатично дал понять, какого мнения он придерживается относительно высказывания британского генерала.

«Мы не можем никому запрещать проявлять свои интеллектуальные способности», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в интервью португальской газете «Публику», Лавров заявил, что безопасность народов Европы оказалась в заложниках подрывной политики США.

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МИД России
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