Клинцевич: Задержав журналиста, Латвия встала на путь Украины

Москва, , 14:08 — REGNUM В Совфеде осудили задержание полицией Латвии русскоязычного журналиста и представителя правозащитного движения «Конгресс неграждан» Юрия Алексеева, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

«Задержание русскоязычного журналиста Юрия Алексеева полицией безопасности Латвии имеет под собой те же мотивы, что и арест на Украине главного редактора информагентства Кирилла Вышинского. По сути, и того, и другого журналиста обвинили в государственной измене, посчитав за таковую объективное освещение ситуации в этих странах», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, «Латвия встала на путь Украины, развернув гонения на неугодных этой стране журналистов».