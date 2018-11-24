Молдавский товар «Додон» в Москве. Кто продаёт? Кто платит за обман?

Сергей Артёменко, , 14:00 — REGNUM

По московским площадям, набережным и прочим лесным массивам продолжают водить диковинную животину — молдавского «слона», на диво и на радость искушенной столичной публики. «Слон» источает простодушие, научился неким нехитрым приемам, которые очень нравятся московским боярам да купцам — к примеру, припадает на передние колени при виде особо родовитых бояр и Царя и трубно завывает при слове «НАТО».

Московская публика, истосковавшаяся за последние пять лет по таким заморским зверям (последний раз так же завывал на НАТО и кланялся царю только «слон» с соседней Украины, но был там нещадно бит и теперь отсиживается в одном из далеких зоосадов), радостно приветствует молдавского «слона», поскольку вновь видит в нем явление русской дрессировки — эвона как, могём, дескать! Снова своего «слона» завели, хоть и поменьше будет… Ну да ничего, народ российский вновь мошной тряхнет, авось и отъестся наш «слон». Тоже станет большим и уважаемым, будет на НАТОвские танки хобот класть и на берегах Прута останавливать.

Сопровождающие «слона» московские бояре — тоже из родовитых — хитро посмеиваются, но за молдавского «слона» горой стоят. Их понять можно: раз взялись за дрессировку, то Царю надо будет всамделишного «слона» предъявить, причем нашенского. И клянутся, что «слон» и дальше будет на колени (передние) приседать, и на слово «НАТО» так же реагировать, т. е. решительно завывать.

Еще доказывают, что если «слона» откормить, то он в интересах Царя Московского вытопчет не только свою поляну, но и соседнюю поляну, гораздо меньше, где живут не такие дрессированные и прожорливые, а трудолюбивые медвежата, которые по-настоящему любят Русь-матушку. Живут те медвежата даже не на поляне, а на полоске узкой при Днестре, в Приднестровье то есть.

Но медвежатами можно и пожертвовать, ведь «слон» обещал всё вытоптать равномерно и ради общего блага — к примеру, истории успеха между Россией и соседскими супостатами — вдруг супостаты одумаются и будут вместе с Царем Российским жизнь на поляне налаживать. После того как вытопчут, конечно.

И только изредка, когда невмоготу больше сдерживаться, нет-нет да и мелькнут в глазах «слона» хитрые искорки: дескать, вперед, Емели, сегодня ваша неделя, а завтра посмотрим. Почти никто этой хитрецы молдавского «великана» не замечает, его снова подкармливают, а те, кто замечает, отводят глаза. Ведь знают, стервецы, что «слона» в его Молдавии ждет. Там ему плаха грозит — в Молдавии «плахой» место колдовское зовется, откуда во все стороны щупальца тянутся, даже «слону» от них никуда не деться.

Вот и давеча, 21 ноября, привели «слона» в Думу Боярскую… нет, в Государственную Думу. Там его тоже ждали, всей палатой. Всем «слон» понравился, речь мудрую сказал, с верховным Думным Боярином встретился. А потом и дальше по Руси поехал.

Но мы всё же вновь посмотрим, что же «слон» избранным боярам (т.е. слугам народным) вещал.

«Слон» — он мудрый, вернее, научили его правильно. Поэтому сразу воспел славу Царю Московскому, с которым часто встречаются и ведут постоянный диалог. Ну, как диалог… Бывает, захочется Царю отрады какой после наветов басурманских или немчуры всякой, а тут — молдавский «слон» сам в стратегические партнеры набивается. Вот и подводят его бояре, думают, что Царя порадуют.

Силён «слон» и в истории оказался. Напомнил о других государях русских да молдавских, которые землю вместе боронили да дело общее творили. Даже упомнил о второй половине двадцатого века и о молдавском боярине Иване Бодюле, но забыл, однако, что именно в сей период как раз великороссов и малороссиян стали вытеснять с должностей руководящих, боярских да посадских, в той «солнечной Молдавии», и на их места назначались только «коренные».

Заговорил «слон» о делах нынешних. Напомнил, что русский язык «имеет статус языка межнационального общения», но снова забыл, как в Молдавии тамошние судейские снова Основной Устав поменяли, и не осталось русского языка как «языка межнационального общения». Снова «слон» про плаху вспомнил да про то, что судейские молдавские тоже колдовства боятся. Да и сам «слон» не то чтобы сильно суду неправому сопротивлялся. Да и вообще не сопротивлялся.

Благодарил «слон» за заботу о людях молдавских, по злой судьбе Россию-матушку покинувших. Знает, что благодаря трудягам, землю молдавскую оставившим, много монет и ассигнаций диковинных в Молдавию приходит. Без этих ассигнаций трудно было бы капитал сколотить, а на плахе очень злятся, когда мало злата-серебра из-за кордона приходит.

Воля теперь тем людям молдавским будет, кто ранее обиды какие кому на Руси учинил, кто согрешил против Руси, кто уставы какие нарушил, чтобы воротиться они на Русь могли, снова монету звонкую домой отсылать, плаху радовать да детушек малых в страны чужеземные на учение отправлять.

Порадовал «слон» российских думных людей тем, что и на молдавском политическом толковище (там оно словом заморским «парламент» зовется) теперь есть стройная дружина друзей земли Русской. И что дружина сия самая что ни на есть большая в тамошнем парламенте. Но не сказал «слон», что молдавская дружина друзей не по уставу молдавскому утворена, не было на то воли всего толковища. Посему дружина эта не суть уставная и не державная, а токмо состоящая из отдельных людей, при «слоне» состоящих.

Далее зачитаем летопись. И. Додон

«убеждён в необходимости твёрдо идти по пути укрепления экономических связей между нашими странами, которые закладывают прочную основу для успешного политического диалога и стратегического партнёрства между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Для наполнения конкретным содержанием политики молдо-российского стратегического партнёрства в определённой перспективе считаю целесообразным подготовить и подписать Совместную Декларацию о стратегическом партнёрстве и создать Совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого будет всестороннее обсуждение вопросов стратегического характера».

Выходит, злато-серебро — это «прочная основа для успешного политического диалога и стратегического партнерства»? Мы-то, неучи, думали, что всё по-иному: злато-серебро и прочие «экономические связи» — лишь одно из направлений «стратегического партнерства». Но, видать, уж больно любы ассигнации «слону», раз он их вперед всего ставит. Прям как наш ямщик давеча телегу впереди лошади ставил. Али не проснулся, али тоже от барина еще один целковый ждал.

Дивная вещь и «Совместная Декларация о стратегическом партнерстве». Как «Декларация» может «наполнять конкретным содержанием политику молдаво-российского стратегического партнерства»? Декларация суть набор повелений и общих установлений, это её принято «наполнять практическим содержанием». Причем в обязательствах двусторонних, которые подписываются официально и в приказы для выполнения отдаются.

Спору нет, «Совместная Декларация» есть вещь полезная и нужная, хотя и вышепомянутый базовый политический договор имеется, 2001 года от Р.Х. Но «Совместная Декларация» может скрепляться подписями царевыми только тогда, когда все правила соблюдены, обязательства ранние учтены, а бояре московские превыше всего блюдут интересы своей Державы. А с этим тоже вопросы имеются. Кто подписями скреплять будет, когда, кто выполнит? Задача тонкая, но пища «слону» хорошая, прежде всего в канун больших парламентских забав в Земле Молдавской, что в феврале 2019 года пройдут.

Так же и про «Совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого будет всестороннее обсуждение вопросов стратегического характера». Диво-дивное, чудо неведомо. Тут даже поинтереснее будет. Зачем «Совместный Комитет», если только для «обсуждения»? Обсудить всё можно боярам и слугам царским из приказов различных, от приказа по иностранным делам начиная. Есть еще у Молдавии «Совместный Комитет» с Европейским Союзом, так вот это — комитет так комитет. Он и «обсуждает», и думу думает, и решения принимает, и приказы отдает, и зорко следит за тем, как они выполняются в Земле Молдавской. Особо зорко соколы европейские сидят, что прямо гнёзда в Кишиневе свили. А с Русью — так только обсуждать? А зачем тогда «комитет»? Чтобы людей государевых на Руси задобрить? Знать, бояре ведают… Хоть и больно сомнений в том много.

Много елея «слон» про Державу Российскую пролил, про её участие в делах по всему миру. И объяснил, что боится за страну Молдавскую — дескать, налетят с Востока и с Запада, разорвут её. А хочет он дружить со всеми, пока силы есть и растяжка позволяет. Да вот ведомо ли ему, что трудно сейчас со всеми дружить. Уж больно не люб стал Запад Востоку, а Восток — Западу. То и дело бранятся, ратями меряются, анафеме предают. Сила силу ломит, а не речи ведет. Ну да Бог весть, в добрый путь, авось получится.

Еще много было про «балансы» всякие сказано. Дескать, вот мы теперь за Евразийским Экономическим Сиянием (ЕАЭС) созерцаем, наблюдатели сиречь. Но ведь в Европейском Союзе Земля Молдавская — не созерцатель, а угодой повязана. Где же «баланс»?

Более иного сказано было про «ней-тра-ли-тет». Слово уж больно многим боярам в Москве полюбилось, думают, что на нём всё зиждется. И «слон», и его служивые про то ведают, посему и поминают сей «ней-тра-ли-тет» всюду, надеясь околдовать этим словом бояр московских. Дескать, будет «ней-тра-ли-тет», будет и счастье. Но пока в Молдавии его не видывали, никак не звали, никуда не проталкивали. Почему — сие неведомо. Ждут, поди, что другие всё сделают.

Сказ про «ней-тра-ли-тет» особого слова заслуживает, потому как тот сказ одну хитрую задумку предполагает. Для него, как мечтается всем государевым людям в стране Молдавской и «слону» тоже, есть условие знатное: убрать служивых русских людей из Приднестровья. Даже готовы Землю Окраинную, некогда Малороссию, просить об этом. Сам «слон» в своем манифесте в июле с.г. об этом сказывал. Дескать, как уйдут служивые русские люди из Приднестровья — тогда и челом бить будем, и свои уставы принимать. А то, что полки молдавские с супостатами заморскими братаются, в НАТО с головой окунаются — про то и не сказывается.

Много, ох как много про Приднестровье «слон» молвил. Да и проговорился разок-другой. Да так проговорился, что не только хобот, но и бивни свои показал. А они у него имеются, острые такие, как раз супротив приднестровских медвежат заточены. Но и те не промах — даром, что помельче будут, так они и трудиться, и службу ратную служить, и Русь любить сызмальства приучены. Они, медвежата эти, тоже не ангелы — и медок дармовой любят, и трудиться не всегда охочи, да только веками в своём Приднестровье живут и землю свою Русской считают. А теперь у них грусти прибавилось — а как, если вдруг разрешат «слону» протоптаться по их земле? Развернуться в полную силу? «Слон» ведь только в Москве почти ручной, а так-то только волю ему дай. Одна надежда — что в Москве бояре тоже грамоте обучены, и читать, и слышать научены.

Снова летопись:

«Вместе с тем, в этом беспокойном мире мы остро нуждаемся в механизмах соответствующих гарантий, основанных на международном праве. В гарантиях неприкосновенности внешних границ и обеспечения безопасности развития нейтрального государства Республика Молдова. Я [И. Додон] искренне убеждён, что обеспечение безопасности и перспектив развития Молдовы невозможно без достижения мирного и справедливого решения приднестровской проблемы в общепризнанном формате «5+2», в котором Российская Федерация является страной-посредником и гарантом всеобъемлющего политического урегулирования данной проблемы».

Прямо откровение. Отчетливо говорится про две бумаги: одна — с «гарантиями», вторая — про «политическое урегулирование». Лукавит, ох, лукавит «слон». Хочет старые вещи подороже продать, ведь было уже такое много ранее, в 2004 и 2007 гг. от Р.Х. И тогда, и сейчас из скрепления подписями присяги о гарантиях кишинёвские дьяки хотели исключить приднестровцев. Вот и снова та тень вернулась. Дескать, гарантии целованием скрепляем, а далее вы там себе изобретайте, Кулибины, но не забывайте, что мы и так всё порешали. В «5+2» приднестровские медвежата пусть остаются, но там держав и уний заморских поболе будет, авось и пересилят непокорных, особливо после того, как присяга с гарантиями скреплена будет без воли приднестровской.

Помянул «слон» и главного приднестровского медвежонка. Мол, виделись, знаем, всё движется. А теперь приднестровцам только один путь — в «5+2», сдаваться. Хотя известно повсюду людям государевым, кто в дело вовлечен, для чего «5+2» созидался, и что при созидании том никакого предначертания свыше не было о том, как давний спор решать. Было лишь глаголено про «волю общую», каковая должна быть найдена и водружена.

Тут «слон» обернулся вновь к Руси-матушке и на миг обнажились истинные желания его. Было сказано (по летописи): пусть Россия «сделает всё возможное для того, чтобы у нас сохранялся мир, чтобы Молдова в ближайшей перспективе смогла реализовать свой исторический шанс на развитие как независимое, суверенное, территориально целостное государство в международно признанных границах».

Куда уж понятнее: пусть Россия всё сама сделает, приднестровских медвежат изведет или к себе заберет, любовь к России исторгнет, служивых русских людей удалит, или пусть «слону» даст землю Приднестровскую вытоптать, ибо нужна лишь земля пустынная. А что сами власти молдавские должны делать, чтобы хотя бы медвежат соблазнить — о том никто не ведает.

Условия «слон» еще ставит! Кажет, если Русь — это друг для Молдавии, то пусть забирает медвежат, Приднестровье опустошает и рать молдавскую запускает. Иначе не видать тебе, Царь Московский, дружбы нашей! Видано ли дело, такое в стольном граде Московском слышать.

И еще изрек «слон»: пожалуйте, люди Московские, ко мне в 2020 году, соберемся с гостями заморскими да закордонными, конференцию проведем. Там и порешаем всё. А коли не приедете — на то воля ваша, нам и так найдется, с кем думу думать и вопросы решать.

Вот такое дело приключилось в Государственной Думе. Не знаем, ведомо ли московским боярам о скрытых смыслах речей бояр молдавских, о тех бумагах подметных, которые они из старых чуланов на свет Божий снова вытащили, и о том, что видится молдавским боярам в грядущем. Неведомо и о том, что в иных летописях будущих.

Не за Царя Московского тревога у нас, а за бояр московских, что молдавского «слона» водят по градам русским. Они-то ведают поболе того, о чем Царю вещают. И про плаху молдавскую они знают, и про посулы заморские для «слона», и про другие знамения, что уже днями происходят. Только ли о деле державном бояре пекутся, или личная корысть имеется? По недомыслию ли «слона» по сей день словом добрым да товаром отборным вскармливают?

Есть у бояр московских прихоть одна великая. Исподволь хотят они на таких же государевых людей с западной стороны да из-за моря-океана сильно походить. Вот и тягаются, кто более по повадкам или по делу какому будет на них более других схожим казаться.

В итоге «бояре» действительно повторяют опыт заокеанских джентльменов. Только те за стекляшки и бусы покупали чужие страны, а эти своей торгуют. Хуже того, даже не за стекляшки, а за химеры и иллюзии, как, к примеру, «молдавский постоянный нейтралитет».