Почему Калын вдруг вспомнил о Нагорном Карабахе

Станислав Тарасов, , 11:31 — REGNUM

Вокруг урегулирования карабахского конфликта намечается довольно сложный и многослойный процесс, этюды которого нуждаются в анализе и осмыслении. На днях пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на конференции по теме «Отношения между Россией и Турцией: сформировать будущее» вдруг «неожиданно» вспомнил о Степанакерте именно в контексте турецко-российских отношений.

Калын заявил, что Анкара «выступила с рядом инициатив, касающихся данного конфликта», что Турция «тесно сотрудничала с российскими партнерами в данном вопросе, однако в результате вмешательства каких-то сил процесс провалился». При этом пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что Москва «играет огромную роль в составе Минской группы ОБСЕ», но «группа пока не сумела дать ожидаемых от нее результатов, вследствие чего проблема остается замороженной». В то же время он ввел в свои суждения интригующий тезис: «У Турции нет никаких предрассудков в отношении Армении». Так по всем признакам Анкара посылает сигнал Еревану и Баку, а также России, как одному из сопредседателей МГ ОБСЕ. Но что это за сигнал и что стоит за ним? Прежде всего напомним, что теоретически Турция, будучи одним из членов Минской группы, могла получить статус одного из сопредседателей в случае, если бы ратифицировала подписанные в октябре 2007 года известные Цюрихские протоколы, предусматривающие восстановление дипломатических отношений с Арменией и открытие между двумя странами границ.

Но этого не произошло. Стало очевидно, что Анкара позиционирует себя в нагорно-карабахском конфликте на стороне Баку и не может выступать в роли посредника. О неких турецких предложениях по урегулированию конфликта заговорили только спустя 10 лет, осенью 2017 года, когда Эрдоган лично пообещал обсудить эту проблему на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. В частности, турецкий лидер заявлял, что «ключ решения карабахского конфликта находится в руках Путина, и если он пожелает, вопрос с легкостью получит решение». Тогда же Эрдоган дважды анонсировал якобы имеющееся у Анкары некое «инициативное предложение» по этой проблеме. В этой связи многие российские, армянские и азербайджанские эксперты почти в один голос заявляли, что Турция считает необходимым ввернуться к «казанскому плану» урегулирования конфликта, так как «он пользуется безусловной поддержкой остальных двух стран-сопредседателей МГ ОБСЕ». Но с какой стати это было делать Эрдогану?

На наш взгляд, ближе к истине суждения турецкого эксперта по Кавказу исследовательской организации Strategic Outlook Мехмет Фатиха Озтарсу. По его мнению, речь шла о создании параллельного Минской группе формата по урегулированию конфликта Россия — Турция — Азербайджан — Армения. Предполагалось, что Анкара выставит нечто подобное «пакетному соглашению», в котором предусматривалась и нормализация ее отношений с Ереваном, что было бы логично. «Я призвал Путина уделять больше внимания нагорно-карабахскому конфликту. Он и сам так думает, однако, по моему мнению, особых надежд у него нет из-за позиций, занимаемых сторонами, — так цитировал заявление Эрдогана турецкий портал Haberturk. — Я напомнил ему о принятом решении относительно освобождения пяти районов и о том, что армянская сторона должна была покинуть данные территории». Российская сторона промолчала. В то же время эксперт турецкого Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM) Ойтун Орхан предположил:

«Эрдоган пытался и пытается интегрироваться в карабахский геостратегический механизм, чтобы использовать его в решении других более важных для него проблем — с курдами в Сирии и в Ираке — восстановив схему отношений времен Ленина и Ататюрка в формате Россия — Азербайджан — Турция плюс Армения».

Но это в узком смысле слова. В широком, Анкара, похоже, будет пытаться «завязать» Москву на Нагорном Карабахе таким образом, чтобы сковать ее возможности маневрирования на курдском, одновременно подталкивая и Баку к поискам компромиссных решений. Тут не все столь однозначно. Не случайно американское издание EurasiaNet напоминает, что хотя этнически близкие Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в военной и экономической сферах, «альянс между кемалистской Турцией и советской Россией в 1920-м году был основной причиной падения Первой республики в Азербайджане». Напомним и том, что после заявления главы правительства Армении Никола Пашиняна о готовности нормализовать отношения с Анкарой без каких-либо условий, его услышали там, оценивая сигнал, как считает Озтарсу, как готовность «работать по формуле армяно-турецкие отношения — отдельно, карабахский конфликт — отдельно» и «стали просчитывать возможности решения уравнения с несколькими независимыми переменными, такими как внешняя политика Анкары и внешняя политика Баку, равно как и политика других стран региона».

Потом явно с одобрения Эрдогана последовало заявление спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма: «Если Армения перестанет предъявлять какие-либо претензии в отношении Турции и на самом деле искренне желает открыть новую страницу в отношениях с Турцией, то Анкара может рассмотреть эти предложения». Не случайно европейские эксперты стали громко рассуждать о «возможностях использования в турецко-армянских отношениях фактора «дипломатии второй линии», неформальных усилий в сторону нормализации отношений между двумя странами, чтобы «обеспечить стабильность и безопасность в Закавказье, открыть дверь для более глубокого регионального сотрудничества, стимулировать торговлю и многое другое». Как заявлял в интервью ИА REGNUM эксперт аналитического центра «demosEUROPA — Центр европейской стратегии в Польше», польский тюрколог Адам Балцер, для Анкары проблема с Ереваном является проблемой отношений с Западом, а не с Востоком. «Если в случае с Арменией на повестке два вопроса — отношения с Турцией и Карабах, то у Турции — курдский вопрос, Кипр, отношения с ЕС, реализация демократических реформ и так далее, — говорил Балцер. И далее:

«Это изобилие проблем ограничивает поле для маневра турецких властей. У Анкары открыты сразу несколько фронтов и нужно остерегаться: ведь одно неверное решение может испортить все».

Одним словом, пресс-секретарь президента Турции проводит политический зондаж ситуации. По оценке некоторых российских и турецких экспертов, после парламентских выборов в Армении ситуация вокруг Нагорного Карабаха может быть разморожена через подключение определенных внешних сил. Ожидается и громкое заявление Пашиняна. Будем ждать.