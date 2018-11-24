В Приморье в отставку ушел ещё один вице-губернатор

Владивосток, , 09:24 — REGNUM Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, который курирует вопросы здравоохранения, социальной сферы, физкультуры и спорта, уходит в отставку. Об этом он написал сегодня, 24 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Серебряков пишет, что принял важное для себя решение и уходит в отставку. Он напомнил, что был на этом посту пять лет и годы эти были разными.

«Они были разными. Были и откровенные неудачи, но были и несомненные прорывы. Получен колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали, системы человеческих взаимоотношений», — написал чиновник.

Причины своего решения уйти в отставку Серебряков не уточнил.

Стоит отметить, что ранее в отставку ушла другой вице-губренатор Приморского края — Татьяна Казанцева. В администрации она курировала вопросы финансов и тарифов.