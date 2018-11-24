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Суд в Киеве отменил решение об аресте имущества «дочки» Сбербанка

Политика

Решение об аресте акций российских банков, в частности, Сбербанка, ВТБ и ВЭБ, было принято в сентябре в связи с иском нескольких компаний украинского олигарха Игоря Коломойского

Суд в Киеве отменил решение об аресте имущества «дочки» Сбербанка
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Сбербанк

Киев, 24 ноября 2018, 08:49 — REGNUM  На Украине отменен арест движимого и недвижимого имущества дочернего предприятия российского Сбербанка, передает телеканал «Громадське», ссылаясь на решение Киевского апелляционного суда.

Сообщается, что судебная инстанция постановила отменить ранее принятое решение об аресте ценных бумаг «дочки» Сбербанка. Напомним, решение об аресте акций российских банков, в частности, Сбербанка, ВТБ и ВЭБ, было принято в сентябре в связи с иском нескольких компаний украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Сбербанке заявили, что юристы кредитной организации намерены обжаловать решение суда Киева об аресте дочерних компаний Сбербанка.

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