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ООН смягчила для Южной Кореи санкции против КНДР

Политика

В рамках проекта по соединению железнодорожных сетей потребуется провести оценку их состояния на месте соединения

ООН смягчила для Южной Кореи санкции против КНДР
Иллюстрация: Youtube.com
Южная и Северная Корея

Сеул, 24 ноября 2018, 08:06 — REGNUM  Совет Безопасности ООН разрешил властям Южной Кореи вопреки санкциям в отношении КНДР доставить на территорию страны горючее и другие материалы, необходимые для соединения железных дорог двух государств. Об этом сообщает 23 ноября агентство Yonhap.

Отмечается, что в рамках проекта по соединению железнодорожных сетей потребуется провести оценку их состояния на месте соединения. Ранее стало известно, что власти Южной Кореи и КНДР договорились начать работы по соединению и модернизации своих железных дорог в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что Южная Корея и КНДР соединяют дорогу длиной в три километра в демилитаризованной зоне, которая разделяет две страны.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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