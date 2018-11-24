Губернатор о проигрыше Екатеринбурга в борьбе за «ЭКСПО»: «Это не трагедия»

Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM Проигрыш Екатеринбурга в борьбе за проведение в 2025 году всемирной универсальной выставки «ЭКСПО» — грустная новость, но не трагедия. Об этом на своей странице в Instagram заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, был сделан максимум возможного. Но в современном мире даже этого бывает недостаточно. Глава региона призвал не вешать нос и не расслабляться, а идти дальше с новым опытом за плечами.

По его словам, за время борьбы про Екатеринбург и Свердловскую область по всей планете узнали миллионы людей. И вся эта работа была не зря, она принесёт свои плоды: инвестиции, деловые контакты, туристов, отмечает губернатор.

«Больше скажу — Екатеринбург обязательно реализуется как международный центр. Если не с ЭКСПО-2025, то с другим проектом. Этот город ждет великое будущее», — отметил Евгений Куйвашев.

Он добавил, что впереди у Екатеринбурга празднование его 300-летия, «которое изменит облик города».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Париже назвали город. который примет «ЭКСПО 2025». Им стала японская Осака. Екатеринбург как и в 2013 году прошёл во второй тур, но в итоге проиграл.

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