В Раде назвали политику правительства Украины «попрошайничеством»

Киев, , 07:20 — REGNUM В попытках получить очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) украинское правительство унижает страну «попрошайничеством». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По его мнению, правительство, говоря о том, что экономике Украины угрожает дефолт, «дурит украинцев». Нардеп сообщил, что украинской экономике нужен не транш МВФ, а серьезные реформы.

«То, что они предлагают сейчас — это просто попрошайничество и унижение страны», — добавил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что исполнительный совет МВФ планирует принять решение о запуске новой программы Stand-by для Украины и, фактически, выделения первого транша, до конца нынешнего года. Для получения очередного кредита Киеву нужно повысить коммунальные тарифы и цены на газ.

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