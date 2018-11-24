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В США задержан брат гондурасского президента

Политика

Причина задержания Эрдандеса не разглашается

Майами, США, 24 ноября 2018, 05:37 — REGNUM  Полиция США в Майами задержала Хуана Антонио Эрнандеса, который является братом президента Гондураса, сообщает пресс-служба гондурасского лидера.

В опубликованном заявлении говорится: президент страны и правительство придерживаются мнения, что каждый должен сам нести ответственность за свои поступки и не смеет перекладывать ее на других. В свою очередь власти Гондураса выразили готовность оказать содействие следствию и предоставить необходимую информацию.

Причина задержания Эрдандеса не разглашается. По данным агентства Reuters, его подозревают в связях с преступной группировкой Cachiros, промышляющей торговлей наркотиками.

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