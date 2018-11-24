Суббота, 24 Ноября 2018 года
06:48:49 МСК

Во Франции полиция пытается задержать угрожающего взрывчаткой мужчину

Политика

Он требует встречи с Макроном

Анже, Франция, 24 ноября 2018, 05:28 — REGNUM  Полиция Франции в городе Анже проводит спецоперацию по задержанию мужчины, угрожающего взрывчаткой, сообщает BFM-TV.

Сообщается, что мужчина является участником протестных акций против повышения цен на автомобильное топливо. Он угрожает взрывчаткой и требует приема протестующих в Елисейском дворце и личной встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Как отмечает телеканал, мужчина известен полицейским по случаям торговли наркотиками.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 ноября во Франции проходит акция протеста против повышения цен на бензин «желтые жилеты», в которой приняли участие более 300 тыс. французов. Местами протестная акция перерастала в столкновения с полицией. За время проведения протестов, согласно отчету МВД Франции, двое человек были убиты и 552 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Акция протеста «желтые жилеты»: двое человек убиты и 552 — ранены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить