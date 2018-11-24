Суббота, 24 Ноября 2018 года
06:52:24 МСК

Вышинский рассказал об условиях содержания в СИЗО

Политика

Условия содержания нормальные

Херсон, Украина, 24 ноября 2018, 05:16 — REGNUM  Главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по обвинениям в государственной измене, рассказал о нормальных отношения с сокамерниками, сообщает РИА Новости.

Вышинский заявил, что с соседями у него «ровные» отношения, несмотря на то, что он — единственный заключенный с политической статьей. Он отметил, что условия содержания в СИЗО нормальные. В свободное время журналист много читает, в том числе и исторические книги. Также Вышинский изучает английский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста журналиста. Ранее, 1 ноября, Херсонский суд продлил арест Вышинского до 28 октября. В связи с этим защита решила обжаловать решение суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить