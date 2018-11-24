Вышинский рассказал об условиях содержания в СИЗО

Херсон, Украина, , 05:16 — REGNUM Главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по обвинениям в государственной измене, рассказал о нормальных отношения с сокамерниками, сообщает РИА Новости.

Вышинский заявил, что с соседями у него «ровные» отношения, несмотря на то, что он — единственный заключенный с политической статьей. Он отметил, что условия содержания в СИЗО нормальные. В свободное время журналист много читает, в том числе и исторические книги. Также Вышинский изучает английский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста журналиста. Ранее, 1 ноября, Херсонский суд продлил арест Вышинского до 28 октября. В связи с этим защита решила обжаловать решение суда.

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