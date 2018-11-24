Посольство РФ рассказало про фильм BBC про Скрипалей

Лондон, , 05:04 — REGNUM Российские официальные структуры не сотрудничали с создателями фильма о якобы отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вышедшего на канале BBC, заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

По его словам, авторы фильма не направляли каких-либо запросов в российские официальные структуры для сотрудничества в деле производства фильма. Дипломат подчеркнул, что позиция России по инциденту в Солсбери остается прежней и при этом — широко известной и неоднократно проговоренной. Пресс-секретарь добавил, что посольство планирует связаться с авторами фильма и высказать озабоченность в связи с необоснованными обвинениями.

«Имеем в виду … также ознакомить с десятками вопросов, которые мы задали британской стороне через Форин-офис и на которые мы уже почти девять месяцев не можем получить ответов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября британские власти опубликовали новые «доказательства» причастности граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту в Солсбери. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, таким образом власти Великобритании пытаются отвлечь своих граждан от состояния дел с Brexit и правительственного кризиса.

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