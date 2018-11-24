Суд в США отказался прекращать расследование фонда Трампа

Нью-Йорк, США, , 04:49 — REGNUM Верховный суд штата Нью-Йорке отказался прекратить расследование против фонда Дональда Трампа Trump Foundation, сообщает Reuters.

По словам судьи Салиэнн Скарупуллы, конституция США не дает президенту Трампу иммунитет против расследования дела. В связи с этим ходатайство защиты было отклонено. Фигурантами дела являются президент США Дональд Трамп, а также его дети Дональд Трамп-младший, Эрик и Иванка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала в суд на фонд Trump Foundation, принадлежащий американскому президенту.

Фонд подозревают в нарушениях, в частности — в незаконной политической координации с избирательной кампанией Трампа, а также в совершении сделок для извлечения личной выгоды Трампом. Прокуратура намерена добиться ликвидации фонда.

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