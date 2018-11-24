Попытка вынести вотум недоверия правительству Чехии не удалась

Прага, , 04:13 — REGNUM Вотум недоверия действующему правительству Чехии вынесен не будет: парламент страны проголосовал «против» оппозиционной инициативы, передает Чешское радио.

«Против» вынесения вотума недоверия проголосовали 93 депутата из 200: 78 членов «Акции недовольных граждан» и 15 членов компартии. Голосовать отказались члены социал-демократической партии. Таким образом, необходимого для вынесения вотума недоверия 101 голоса оппозиции набрать не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как сын чешского премьер-министра Андрея Бабиша заявил 12 ноября в интервью Seznam. cz, что его силой вывезли в Крым из-за «махинаций отца», шесть оппозиционных партий призвали главу правительства подать в отставку.

Бабиш назвал обвинения ложью и частью информационной кампании с целью смены действующего правительства. По поводу сына он пояснил, что тот болен шизофренией.

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