«Не мы заварили кашу»: Назван масштаб ущерба ЕС от антироссийских санкций

Рим, , 03:29 — REGNUM Общий ущерб от антироссийских санкций составляет порядка $100 млрд, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли российский и итальянский дипломаты проблему антироссийских санкций и каково негативное влияние санкций на Россию, Лавров ответил, что американские санкции являются исключительно политизированными. Однако эти санкции — реальность.

«Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще эти санкции отменять», — сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул, что антироссийский санкции вредят в итоге и европейским производителям.

«По подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, например, общий ущерб от санкций на сегодняшний день составляет порядка 100 млрд долларов США. Итальянские производители сельскохозяйственной продукции посчитали, что только они на проблеме, которая возникла с экспортом сельхозтоваров из Италии в Россию, потеряли 3 млрд евро», — отметил Лавров.

Читайте также: В МИД РФ назвали новые антироссийские санкции США рутиной

Напомним, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте во время своего визита в Москву в конце октября заявил, что последствия введения антироссийских санкций наносят большой ущерб бизнесу Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Италии: Россия – наш стратегический партнер