В госдепе заявили, что России не остановить Украину в стремлении жить лучше

Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Украина стремится к лучшему будущему, а Россия пытается этому помешать, говорится в заявлении официального представителя госдепа США Хизер Науэрт.

Американка обвинила Москву в гибели украинцев на войне в Донбассе. Она заявила, что из-за «агрессии России» погибли более десяти тысяч человек.

«Но Россия не сможет победить несгибаемый украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему», — заявила Науэрт.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко 22 ноября заявил, что из-за России Украина потеряла «тысячи и тысячи человеческих жизней». При этом он сказал, что украинцы «укрепились в вере в наше европейское будущее».

Заявление Порошенко и Науэрт сделаны на фоне голосования в Верховной раде по поводу закрепления в украинской конституции курса на евроинтеграцию и вступления в НАТО. Пока соответствующий законопроект принят украинскими депутатами в первом чтении.

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