В МИД РФ прокомментировали позицию США по РСМД

Москва, , 02:28 — REGNUM Американские власти не уведомили Москву официально о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пока только говорят, что собираются аннулировать соглашение, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает Russia Today.

«Пока всё, что мы слышали, — это объявление о намерении это сделать», — заявил Рябков.

Российский дипломат еще раз напомнил о важности договора и подчеркнул, что Москва заинтересована в его сохранении.

Напомним, тема РСМД не сходит с уст официальных лиц Вашингтона. Основная мысль, которую они пытаются внушить общественности, — это то, что соглашение якобы было нарушено Россией.

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