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Под бомбами «антитеррористической коалиции» погибли мирные жители Сирии

Политика

В Дейр эз-Зоре погибли 11 человек

Дамаск, 24 ноября 2018, 01:57 — REGNUM  Одиннадцать жителей деревни Аш-Шаафа (провинция Дейр эз-Зор, Сирия) погибли при авиаударе так называемой антитеррористической коалиции, сообщает SANA.

Напомним, США оправдывают свое присутствие в Сирии тем, что якобы борются с терроризмом. Между тем вышеизложенное сообщение SANA о гибели мирных жителей в результате ударов коалиции во главе с США — отнюдь не первое.

На фоне этих сообщений Пентагон и другие официальные лица США продолжают утверждать, что именно благодаря американцам в Сирии практически уничтожена группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: США продолжают отрицать применение белого фосфора в Сирии — МИД РФ

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Участие США в войне в Сирии
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