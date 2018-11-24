Родственники погибших пассажиров MH17 подали в суд на Россию

Гаага, Нидерланды, , 01:35 — REGNUM Иск против России подан в Европейский суд по правам человека родственниками 55 погибших в 2014 году при крушении над Донбассом самолета Boeing MH17, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Уточняется, что России предъявляют претензии в «уничтожении самолета и препятствования последующему расследованию». Телекомпания приводит слова юриста Вейру Мевы, который сказал, что Москва в ходе расследования якобы не предоставила Совместной следственной группе важной информации, а переданные Россией сведения «оказались неправдой».

Напомним, самолет Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года, выполняя рейс MH17. Погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Больше четырех лет ведется расследование. Запад винит в катастрофе РФ, поскольку, по версии Нидерландов, самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук»: якобы ополченцы Донбасса получили это оружие у России и сбили из него самолет.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ подтвердило подлинность документов о сбившей МН17 ракете