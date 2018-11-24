Украина НАТОвская вместо Украины автокефальной: ишак сдохнет или эмир умрёт

Руслан Веснянко, , 01:30 — REGNUM

Краткий хронологический экскурс. В сентябре Порошенко подал в парламент законопроект о внесении изменений в конституцию относительно курса на «взятие» обоих брюссельских штаб-квартир. Поскольку в основном законе пока записано ровно противоположное (внеблоковый статус страны), то депутаты решили подстраховаться, и отправили запрос в конституционный суд: а смеют ли они своё суждение иметь? 14 из 18 членов КС после длительного раздумья 23 ноября выдали вердикт: да, конечно, можно вступать! Буквально через пару часов с этим документом Пётр Алексеевич примчался в Раду и выдал пламенную речь:

«Это решение обяжет украинскую власть обеспечивать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. Это дополнительная гарантия от реванша пророссийских сил. Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности».

Никто не понял, как вступление в альянс обогатит всех граждан страны, но 311 подвыпивших прослезившихся депутатов поддержали бело-голубую мечту Порошенко. И теперь на следующей своей сессии (в феврале или марте) они, возможно, окончательно проголосуют за это эпохальное событие. Почему понадобилась такая срочность? Ларчик открывается одним щелчком: дело в том, что на 22 ноября Пётр Алексеевич анонсировал выполнение ещё одной своей чёрной мечты: уверял, что в этот день константинопольский патриарх Варфоломей дарует автокефалию для его приватной церкви. Поскольку этого не случилось, советники президента решили в пожарном порядке отвлечь людей от ненужных вопросов другой пиар-акцией.

То, что это решение является исключительно пунктом предвыборной программы Порошенко, считают практически все украинские эксперты. Ну не об экономике и свободе слова рассказывать же гаранту? Там сплошные провалы. То ли дело попиариться на совершенно фантастической теме! По аналогии со знаменитой байкой о Ходже Насреддиине, считавшему, что за 10 лет он сможет разговорить эмирского ишака.

Какие же реальные последствия может иметь это решение? Тут наблюдается вариантов громадьё, рассмотрим основные.

Прежде всего, совсем не факт, что на следующей сессии Верховной Рады найдутся необходимые 300 голосов для изменения конституции. Но даже если Порошенко продавит при втором чтении свой каприз, изменение основного закона не будет иметь никаких реальных последствий.

По правилам НАТО приёму в альянс не подлежат страны, имеющие территориальные проблемы и участвующие в военных конфликтах. Киев, твердящий о своих оккупированных территориях и войне с Россией, по этому критерию пролетает.

Кроме того, вопрос вступления в НАТО должен решаться на всенародном референдуме (правда, в последнем случае с Черногорией Брюссель это проигнорировал), но Порошенко его объявлять не намерен, ибо вердикт вряд ли будет для него положительным.

Если всё-таки Рада вдруг пойдёт на изменение конституции, то тем самым возможность урегулирования донбасского конфликта обнуляется, ибо одним из главных условий для этого Россия указывает нейтральный статус Украины. А альянсу замороженный конфликт ну совсем ни к чему (ну не будет же Брюссель включаться в военное противостояние с Россией!). Так что получается замкнутый круг.

И самое главное: и в НАТО, и в ЕС неоднократно и прямым текстом заявляли, что в ближайшие лет 20−25 о приёме Украины речи быть не может. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислил реформы, которые необходимо предварительно провести: модернизировать армию (где взять на это средства?), установить демократию (смешно!), побороть коррупцию (ну это вообще фантастика!). Так что в Кремле могут спать спокойно.

Приём новых членов в альянс происходит только при единогласном одобрении уже существующих. И тут почти наверняка «зарыт» ещё один козырь Москвы: Рим, Прага и ещё ряд столиц вряд ли дадут за это свой голос, не говоря уже о разозлённом на Киев Будапеште.

А будут ли к тому времени существовать сами эти объединения — как говорится, вопрос очень интересный. И что в таком случае делать Украине со своим устремлением в почившие союзы? Поэтому постоянные настойчивые попытки Порошенко ломиться в закрытую на все засовы дверь вызывают в Брюсселе только ухмылки и раздражение. Интересно, надолго ли им хватит терпения?

Так что Украине с 99,99% вероятностью при жизни Петра Алексеевича не удастся претворить придуманный его советниками статус «аспиранта НАТО» на членство в альянсе, да и в разваливающийся Евросоюз тоже не попасть.