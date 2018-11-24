Рахмон отправил на пенсию главного тюремщика Таджикистана

Душанбе, , 00:41 — REGNUM Шарифзода Изатулло освобожден от должности заместителя министра — начальника Главного управления по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Республики Таджикистан. Соответствующее постановление подписал сегодня, 23 ноября, глава государства Эмомали Рахмон.

Причиной увольнения назван уход на пенсию. Однако наблюдатели в Таджикистане связывают отставку с бунтом в колонии города Ходжента, где в ночь на 8 ноября 2018 года произошел бунт заключенных, в результате которого, по разным данным, были убиты от 20 до 50 человек.

Новым начальником ГУИУН минюста Таджикистана другим постановлением Эмомали Рахмона сегодня же назначен Мансурджон Умаров, ранее занимавший пост первого заместителя главы ГКНБ Таджикистана.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что из-за беспорядков в ходжентской колонии №3/3 за халатность были арестованы семеро ее сотрудников.