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Сравнением подозрений Запада с «изменой жены» Лавров привел зал в восторг

Политика

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Сравнением подозрений Запада с «изменой жены» Лавров привел зал в восторг
U.S. Department of Defense
Учения «Trident Juncture»

Рим, 24 ноября 2018, 00:51 — REGNUM  Шутка российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по поводу обвинений Запада в «российских» помехах учениям НАТО на конференции «Средиземноморье: римский диалог» в Риме вызвала бурный смех в зале.

Комментируя обвинения Норвегии и Финляндии по поводу того, что российские военные якобы глушили во время учений альянса Trident Juncture сигналы GPS и что обвинения появились сначала в СМИ, а уж затем начались вопросы по официальным каналам, Лавров сказал:

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете её, а не обращаетесь к СМИ».

Присутствующие оценили шутку: смеялись и аплодировали.

Напомним, первые сообщения о подозрении в отношении России, которая якобы мешала учениям НАТО, глуша сигналы GPS, появились в финских массмедиа. Телеканал Yle сообщал, что за сбоем во время учений НАТО может стоять Москва. Заявления официальных лиц последовали позже.

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Обострение отношений России и НАТО
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