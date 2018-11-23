Минюст Украины отобрал Почаевскую Свято-Успенскую лавру у УПЦ МП

Киев, , 23:33 — REGNUM Права на пользование Почаевской Свято-Успенской лаврой были отобраны министерством юстиции Украины у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявила первый заместитель минюста Украины Елена Сукманова, сообщает 23 ноября УНИАН.

По ее словам, минюст Украины не просто отобрал права, а удовлетворил жалобу Кременецко-Почаевского государственного заповедника. Так, УПЦ МП пользовалась лаврой якобы в нарушение требований действующего законодательства, что было обнаружено почему-то именно сейчас, когда киевская хунта требует создать в стране автокефальную церковь.

Напомним, ранее украинские политики заявляли, что никаких ущемлений УПЦ МП в стране не будет, что УПЦ МП будет спокойно сосуществовать рядом с автокефальной церковью. Однако факты говорят ровно об обратном.

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