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Минюст Украины отобрал Почаевскую Свято-Успенскую лавру у УПЦ МП

Политика

Внезапно были найдены «нарушения требований законодательства», которых раньше почему-то никто не видел

Минюст Украины отобрал Почаевскую Свято-Успенскую лавру у УПЦ МП
Sergiy Klymenko
Почаевская Свято-Успенская лавра

Киев, 23 ноября 2018, 23:33 — REGNUM  Права на пользование Почаевской Свято-Успенской лаврой были отобраны министерством юстиции Украины у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявила первый заместитель минюста Украины Елена Сукманова, сообщает 23 ноября УНИАН.

По ее словам, минюст Украины не просто отобрал права, а удовлетворил жалобу Кременецко-Почаевского государственного заповедника. Так, УПЦ МП пользовалась лаврой якобы в нарушение требований действующего законодательства, что было обнаружено почему-то именно сейчас, когда киевская хунта требует создать в стране автокефальную церковь.

Напомним, ранее украинские политики заявляли, что никаких ущемлений УПЦ МП в стране не будет, что УПЦ МП будет спокойно сосуществовать рядом с автокефальной церковью. Однако факты говорят ровно об обратном.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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