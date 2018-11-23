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Хоть ... в глаза. МИД Британии о данных Anonymous об Integrity Initiative

Политика

«Мы будем рады повышению уровня информированности о данном проекте»

Хоть ... в глаза. МИД Британии о данных Anonymous об Integrity Initiative
Иван Шилов © ИА REGNUM
Уильям Браудер

Лондон, 23 ноября 2018, 23:28 — REGNUM  Власти Британии приветствуют информационные сообщения о проекте Integrity Initiative, сообщает 23 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Великобритании.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения хакерской группы Anonymous о том, что проект Integrity Initiative является инструментом влияния британских спецслужб на внутренние дела других стран, представитель МИД Великобритании заявил, что британская сторона искренне рада такой рекламе указанного проекта.

«Integrity Initiative является программой, информация о которой имеется в открытом доступе. Мы будем рады повышению уровня информированности о данном проекте», — цитирует агентство слова представителя МИД Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября группировка хакеров Anonymous заявила о получении доступа к документам о деятельности проекта Integrity Initiative, используемого Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств.

В частности, Anonymous заявили что на этот британский проект работали финансовый мошенник Уильям Браудер, а также Владимир Ашурков, исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией», возглавляемого так называемым «оппозиционером Алексеем Навальным».

Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры Anonymous вскрыли связь британских спецслужб, Браудера и Навального

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