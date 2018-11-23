Пришло время принимать новое Беловежское соглашение

Арташес Гегамян, , 22:40 — REGNUM

22 ноября 2018 года по инициативе председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Ивановича Калашникова в Государственной Думе состоялась Международная конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Фракция Республиканской партии Армении Национального Собрания Республики Армения доверила мне, Арташесу Гегамяну, принять участие в работе конференции и выступить по повестке дня, что я и сделал с высокой ответственностью.

Осмысливая итоги конференции, отмечу, что ее созыв и проведение, бесспорно, были востребованы. Не буду отдельно останавливаться на весьма и весьма содержательных выступлениях руководителей всех фракций Государственной Думы, это тема отдельного анализа, однако, вне всякого сомнения, что они в своей совокупности раскрыли всё многообразие и сложность существующих реалий международной жизни, а самое главное — убедительно показали, что действия российских парламентариев нацелены на созидание, на оказание всемерной помощи политическому руководству страны в утверждении нового справедливого мирового порядка, при полном сознании всей серьезности угроз, исходящих от США и НАТО, препятствующих установлению многополярного миропорядка. Однако в данной статье хотелось бы поделиться моим видением динамики развития событий в Республике Армения, Арцахской Республике и регионе Южного Кавказа в целом, что и было стержнем моего выступления на конференции. Чтобы сделать объективный анализ создавшегося положения в регионе Южного Кавказа, вокруг Исламской Республики Иран и Сирии, думается, будет вполне закономерно изначально подчеркнуть, что России и ее военно-стратегическому союзнику, Армении, уже не первый год как объявлена гибридная война. При этом подчеркну, что российские коллеги из Государственной Думы прекрасно осведомлены об этом, более того, в ежедневном режиме разоблачают и противодействуют разного рода провокациям и политическим диверсиям, классическими примерами которых явились: надуманная история, а на самом деле чистейшая провокация, с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери; навязанная России, аж с 2015 года после всенародного референдума в Крыму, санкционная экономическая война; односторонний выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности. При этом отметим, что о подлинных причинах развязывания гибридной войны со стороны США и НАТО весьма доходчиво (прежде всего для самих же организаторов) объяснил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров в своем выступлении 11 августа 2017 года на встрече с участниками Всероссийского образовательного молодежного форума «Территория смыслов» на Клязьме.

«Чтобы обосновать свое желание сохранить миропорядок, который был бы западноцентричным, выдвигаются и такие теории, как «многополярность — это путь к хаосу», якобы много игроков никогда не смогут договориться между собой, — отметил в своем выступлении на форуме Сергей Лавров, — когда где-то в далеких регионах происходит постоянная турбулентность, наверное, страны, которые соседствуют с районами кризисов, больше заняты успокоением этой ситуации и меньше заняты укреплением собственной экономики и своих возможностей на мировой арене».

И если с этих, на мой взгляд, весьма обоснованных позиций проанализировать положение, складывающееся в Республике Армения и в регионе Южного Кавказа, то уже на этом этапе можно сделать вывод о том, что в случае непринятия действенных мер по пресечению четко продуманной и уже реализуемой стратегии по разрыхлению армянской государственности, развязыванию новых и новых диверсий со стороны Азербайджана против Арцахской Республики, нам не удастся приостановить трансформацию гибридной войны в широкомасштабную горячую войну. Увы, сказанное не есть преувеличение. Но обо всем этом по порядку.

Итак, со 2 января 2015 г. по непосредственной инициативе Президента РА Сержа Азатовича Саргсяна Армения стала полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заметим, что соответствующее соглашение было подписано в октябре 2014 года. При этом примечательно, что если в 2013 году общая сумма ассигнований (помощи) для Армении со стороны США составила $ 35,7 млн., то уже на 2016 финансовый год (начинается 1 октября 2015 года) администрация президента США Барака Обамы заложила в бюджет США предоставление помощи Армении в размере $ 18,36 млн. Это была первая реакция наших американских партнеров на присоединение Армении к ЕАЭС, так называемое наказание долларом. Однако в дальнейшем заявления властей РА о намерении заключить с Европейским Союзом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве внесло определенные коррективы в политику США в отношении Армении. Так, в июне 2016 года помощник Государственного секретаря США по вопросам демократии и прав человека Томас Мелиа заявил:

«Наша помощь Армении даст возможность стране снизить экономическую зависимость (имеется в виду Армении — А.Г.) от России. Часть помощи будет направлена на укрепление местного самоуправления», — цитировал помощника Госсекретаря США «Голос Америки» (от 11 июня 2016 года).

Согласно проекту госбюджета США на 2017 год, предполагалось помощь США Армении увеличить на 22% в сравнении с 2015 годом, и довести до $ 22 млн. Примечательно, что факт предоставления экономической помощи открыто увязывается со «снижением экономической зависимости от России» и это, повторюсь, озвучивает помощник Госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека. Можно привести и множество других примеров, подтверждающих открытую политическую нацеленность финансовой помощи США, оказываемой Армении. При этом заметим, что американцы и не скрывают этого, то есть свои истинные намерения.

Приведем и другой, не менее интересный пример. Так, в июне 2017 года (в соответствующих комиссиях Конгресса) США одобрили сокращение финансовой помощи Армении в 2018 году, которая должна была составить лишь $6,8 млн. против $20,4 млн. в 2016 году. Не правда ли, что за этими цифрами имеет смысл усмотреть прямую оценку действиям руководства Армении со стороны США, бесспорно, свидетельствующую о верности нашей страны своим обязательствам в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Однако, уже в октябре 2018 года (после майского 2018 г. государственного переворота в Армении) появилась информация о том, что Государственный департамент США в 2019 финансовом году, который начинается 1-го октября 2018 г. выделит Армении финансовую помощь порядка $ 26 млн., что на $ 20 млн. больше изначально предусмотренной. При этом было заявлено, что часть средств будет направлена на реализацию программ, которые стимулируют становление гражданского общества и независимых медиа. Видимо именно эти факторы в представлении американских стратегов способны существенно сократить уровень бедности населения Армении, который составляет 29,2%. Уже не приходится говорить о так называемых независимых масс-медиа, которых объединяет отнюдь не стремление обеспечить свободу слова, а ими движет одно единственное желание — демонизировать Россию и маргинализировать политиков, убежденных в безальтернативности стратегического союза России и Армении. При этом не давая им возможности отстаивать свою позицию на страницах этих же «независимых» масс-медиа. Далее, в обоснование необходимости выделения дополнительных миллионных долларовых вливаний говорилось о том, что эти программы будут содействовать новому политическому руководству страны в переходный период, становлению многопартийной системы. Под этой формулировкой следует понимать продолжение финансирования разного рода общественных организаций антироссийской направленности с перспективой формирования на их основе политических партий. При этом не приходится говорить о значительных финансовых вливаниях в ныне действующие в Армении партии прозападной ориентации.

Еще об одном весьма примечательном факте. Так, 22 мая 2018 г. ТАСС выступил с следующим сообщением:

«Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи Армении в размере $ 140 млн. (спустя лишь 20 дней после государственного переворота в Армении) на проведение реформ нового правительства во главе с Николом Пашиняном. «Мы готовы рассмотреть вопрос о выделении Армении гранта по линии корпорации «Вызовы тысячелетия», но Армении необходимо изложить информацию о позитивных изменениях (имеются в виду произошедших в стране — А.Г.) в заявке для участия в проекте», — отмечается в письме Государственного секретаря США Майка Помпео Армянскому национальному конгрессу Америки.

Что следует понимать под «позитивными изменениями», о которых говорит Госсекретарь США? Так это вовсе не подлежит сомнению, а именно: создание предпосылок по выходу Армении из Евразийского экономического союза и ОДКБ, причем с мотивировками, дискредитирующими эти организации. Следующим шагом в направлении «позитивных изменений», в понимании американских коллег, будет создание условий для вывода из Армении 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. Этому последует вывод контингента российских пограничников Погрануправления ФСБ Российской Федерации в Армении, пограничников, которые охраняют государственную границу Республики Армения с Исламской Республикой Иран и Турцией.

Естественно, что для достижения этих целей, подрывающих национальную безопасность Армении, особое место уделяется информационной войне, нацеленной на разрыхление традиционных армянских ценностей — незыблемости института семьи, веры, уважения к старшему поколению. А в плане внешней политики — подрыв российско-армянского стратегического партнерства, гнусное осквернение священных братских отношений между народами России и Армении путем массового распространения лжи и наветов, вызывающих смятение в умах и сердцах граждан Армении, особенно неискушенных в политике или обезволенных нуждой людей. Следует с тревогой признать, что в этом вопросе недруги Армении уже добились некоторых успехов. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 25 ноября 2008 года в Армении подавляющее большинство граждан — 86% считали Россию дружественной страной. Однако, в ежегодном исследовании Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «Интеграционный барометр ЕАБР» читаем, что за пять лет наблюдений (за 2011−2016 гг.) показатель восприятия России как дружественной страны для Армении сократился с 86% до 69%. Здесь хотелось упомянуть и о другом исследовании. Так, как передает «Интерфакс» (16 июня 2018 г.) результаты опроса «Левада-центра», в «пятерку наиболее дружественных стран (имеется в виду России — А.Г.), по данным опроса, вошли Китай (40% респондентов), Казахстан (32%), Сирия (21%) и Индия (19%). Еще 11% участников опроса наиболее дружественным для РФ государством назвали Армению и столько же Кубу и Узбекистан». Чем обусловлена столь большая разница в восприятии взаимных дружественных отношений — 69% и 11% — это тема отдельного анализа, причем очень востребованного. Далее, исследователи делают вывод, что «такой результат, по-видимому, связан с разочарованием жителей Армении позицией ЕАЭС и ОДКБ (и прежде всего России) по поводу нового витка противостояния с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха (имеют в виду Апрельскую (2016 г) четырехдневную войну, развязанную Азербайджаном против Арцахской Республики — А.Г.)», — отмечается в исследовании. В этой связи можно с уверенностью сказать, что западные стратеги, ознакомившись с этим исследованием, сделают для себя весьма важные выводы, а именно: подталкивание Азербайджана к новой военной агрессии против Арцахской Республики при надлежащем дирижировании может нанести серьезный удар союзническим отношениям между Россией и Арменией. Ведь их конечная цель — подрыв веры в армянском обществе в несокрушимости многовековой дружбы армянского и русского народов. Уже не приходится говорить о том, что новая война между Азербайджаном и Арцахской Республикой приведет к невосполнимым человеческим потерям с обеих сторон. Нас вовсе не успокаивает изначально предрешенный исход возможной войны — сокрушительное поражение Азербайджана. Исход войны будет предрешен по той причине, что со стороны Азербайджана война будет вестись за возврат территорий, которые исторически никогда и не могли принадлежать этой стране, а для армян Нагорного Карабаха — это будет войной по защите своей Родины, своего Отечества, независимой Арцахской Республики, самоопределившейся в полном соответствии с Уставом ООН.

Естественно, что в столь сложной ситуации, когда между Азербайджаном, с одной стороны, и нашими союзниками по ЕАЭС и ОДКБ — Казахстаном и Белоруссией, с другой стороны, сложились стратегические партнерские отношения, путь по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта будет не из легких. Но он, безусловно, есть. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в своих публичных выступлениях придерживается кустарной, давно изжившей себя формулы — кнута и пряника, и все время говорит о несокрушимости азербайджанской армии (справедливости ради отметим, что на ее перевооружение за последние 7−8 лет было потрачено более $ 8 млрд), следует серьезно задуматься о последствиях войны. Анализируя его выступления, складывается впечатление, что И. Алиев сам себя убеждает в том, что в случае неразрешения Нагорно-Карабахского конфликта мирным путем, Азербайджан сделает это военным путем. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в настоящее время ему представляется шанс доказать свою искренность в желании урегулировать конфликт мирным путем. Для этого И. Алиеву следует воспользоваться единственно верным выходом из тупика, в который он сам себя загнал. Так, каков же выход?

Думается, что в случае одновременного принятия независимой суверенной Арцахской Республики и Республики Азербайджан в ЕАЭС и ОДКБ в качестве двух самостоятельных субъектов международного права, все остальные спорные вопросы по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта можно будет решить в рамках основополагающих документов ЕАЭС и ОДКБ. Альтернатива этому подходу — война. Причем война, в которую, не приходится сомневаться, будут вовлечены не только Турция, Россия и Иран, но также вне всякого сомнения США, а опосредованно и Израиль. Ведь зона безопасности Арцахской Республики имеет границу с Ираном протяженностью около 100 км. В условиях крайней поляризации отношений США и Израиля с Ираном, не трудно будет предположить в какую катастрофу будет ввергнут наш регион в случае развязывания военной агрессии против Арцахской Республики со стороны азербайджанского руководства. При этом можно быть уверенным в том, что на эту страну будет оказано как неприкрытое, так и самое изощренное давление со стороны США и Израиля, для развязывания новой войны против Арцахской Республики. Главная же цель подстрекателей — расчленение Исламской Республики Иран, что неизбежно значительно обострит ситуацию также и в Сирии. Но это тема другого анализа.

P.S. Бесспорно одаренный руководитель фракции Политической партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский уже в неформальной обстановке весьма образно подытожил итоги состоявшейся накануне в Государственной Думе международной конференции «Роль взаимодействия фракций — политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Он вспомнил драматические события 27-летней давности, 8 декабря 1991 года, когда президенты Республики Беларусь, Российской Федерации (РСФСР) и Украины (как государства-учредители Союза ССР, подписали Договор об образовании СССР) в 1992 г. в Беловежской пуще подписали «Соглашение о создании Содружества независимых государств», в котором констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств, Так вот, выступления участников международной конференции по вполне объективным наблюдениям политического провидца Владимира Вольфовича, который никогда просто ради красного словца ничего не утверждает, навели его на мысль о неизбежности заключения нового Беловежского соглашения, в соответствии с которым будет образован новый Союз. Союз, который в ходе своего формирования извлечет правильные уроки из геополитической катастрофы конца XX века — прекращения существования Союза ССР, примет во внимание и уроки из истории становления Европейского Союза, что позволит новому межгосударственному объединению независимых суверенных государств стать мощным, дееспособным, самодостаточным союзом, новым полюсом формирующегося многополярного мира. Объединением государств, которому будет под силу преодолевать угрозы национальной безопасности, нависшие над каждой отдельной страной. Словом, пришло время принимать новое Беловежское соглашение, которое будет с точностью до наоборот предыдущему.

Перефразируя классика, завершу статью диалогом князя Петра Ивановича Багратиона и Дениса Давыдова. «Багратион: «Сегодня будет бой, я думаю, Денис. Денис Давыдов: Князь, Вашими устами, да мёд пить. — Все боя ждать устали…»

Словом, Владимир Вольфович, Вашими устами да мёд пить.