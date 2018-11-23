Пятница, 23 Ноября 2018 года
23:32:07 МСК

Главы МИД России и Ирана обсудили перспективы «иранской ядерной сделки»

Политика

Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф также обсудили сирийское урегулирование

Главы МИД России и Ирана обсудили перспективы «иранской ядерной сделки»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Рим, 23 ноября 2018, 22:00 — REGNUM  Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили развитие ситуации вокруг «иранской ядерной сделки», сообщает 23 ноября пресс-служба МИД России.

Переговоры состоялись в Риме на полях международной конференции «Средиземноморские диалоги».

«Проведён анализ состояния дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, продолжен обмен мнениями по сирийскому урегулированию», — указано в тексте сообщения МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, односторонний выход США из международного соглашения по иранской ядерной программе и возобновление антииранских санкций со стороны Вашингтона резко осложнили ситуацию вокруг Ирана и взаимодействия с ним остальных стран мира.

Кроме того, Россия и Иран непосредственно участвуют в борьбе с терроризмом на территории Сирии и предпринимают усилия для урегулирования ситуации в этой стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заявили, что не снимут санкции с Ирана в обмен на его выход из Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить