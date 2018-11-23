МИД Украины протестует против визита президента России в российский Крым

Киев, , 21:09 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против визита президента России Владимира Путина в один из российских регионов, сообщается 23 ноября на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В частности, подчиненные Павла Климкина направили в МИД России ноту протеста в связи с «грубым, циничным и демонстративным» визитом Владимира Путина в Крым, который состоялся 23 ноября.

МИД Украины возмущен тем, что этот визит не был согласован с киевскими властями, однако упомянул, что таковых согласований никогда и не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября российский президент Владимир Путин в ялтинском гостиничном комплексе «Мрия» провел расширенное заседание Госсовета по вопросам реализации своих майских указов.

Ранее в аналогичном случае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти украинские протесты во внимание не принимаются, так как президент России вправе посещать любые российские регионы.

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