Нацпроекты и конкретный результат: Как изменится контроль над исполнением?

Москва, , 20:55 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о необходимости достичь конкретных результатов работы по национальным проектам могут сигнализировать о намерении ввести более строгий контроль над исполнением проектов, в том числе и со стороны широкой общественности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин.

«Вся деятельность по реализации нацпроектов — это элемент перевода государственного управления с выполнения лишь тех или иных функций на проектное управление. Но в любом проектном управлении есть свои обязательные компоненты. Целеполагание (определение целей и формирование планов), организация (назначение ответственных, распределение ролей), ресурсное обеспечение (выделение бюджета) — всё это мы прошли. Что же касается следующего обязательного элемента любого проектного управления, а именно контроля реализации, то с этим у нас всегда было сложно», — заявил Задорин.

На практике очень многие проекты — региональные стратегии, программы развития, дорожные карты и прочие генеральные планы — во многом фактически заканчиваются на моменте выделения средств. Эта проблема может коснуться и реализации нацпроектов, и именно в связи с этим руководитель исследовательской группы ЦИРКОН воспринял слова Владимира Путина о конкретных результатах.

«Вся активность основных субъектов достигает максимума при разработке очередной стратегии, её утверждения, выделения бюджетов, и дальше все переходит в вялотекущее формальное исполнение с пониженной ответственностью за провал. Слова же президента сейчас указывают на то, что пришло время в это проектное управление по-настоящему вводить недостающую компоненту — контроль реализации», — отметил Задорин.

«Все субъекты, которые ответственны за выполнение нацпроектов, должны в этих словах услышать, что теперь им не удастся просто так на моменте выделения средств ограничивать свою активность. Они, безусловно, должны теперь оказаться под увеличительным стеклом общенародного контроля», — подчеркнул эксперт.

Отныне в центре внимания должна стать не оценка освоения бюджетов, к которой зачастую и сводится формальный контроль выполнения работ, а конкретные изменения, которые повлекла реализация определённого проекта. Это означает, что отныне к проектной работе могут быть подключены принципиально новые субъекты, которые станут осуществлять в первую очередь общественный контроль над исполнением, полагает Задорин.

«Если мы говорим, что это чисто государственный проект, то в таком случае одно ведомство контролирует другое, и в конце концов они друг с другом договорятся. Здесь же нужно включить в процесс субъектов контроля реальных результатов, которые в этих конкретных результатах непосредственно заинтересованы. Самый лучший контроль продукции — это контроль её заинтересованного потребителя», — указал он.

По мнению эксперта, в этом свете не лишним будет вспомнить опыт Общероссийского народного фронта (ОНФ), где функционировал центр мониторинга исполнения указов — целая сеть «народных контролёров», которые должны были на месте проверять результат выделения тех или иных средств в виде реального социального эффекта.

«Такого рода структуры, которые независимы от ведомств, совершенно самостоятельны и, главное, представляют интересы заинтересованных потребителей этих проектов — это был бы очень важный шаг к развитию национальных проектов. Необходимо подключение к системе контроля за реализацией нацпроектов региональных общественных палат, разного рода общественных организаций «народного контроля». В том числе, возможно, и Счётная палата подключится, которая, на мой взгляд, имеет квалификацию и возможность не только контролировать исполнение бюджета, но и считать реальные эффекты», — заключил эксперт.

23 ноября президент России Владимир Путин принял участие в заседании Госсовета в Крыму. Совещание проводится в принципиально новом формате: за семью круглыми столами сидят участники рабочей группы по «системным вопросам» и шесть подгрупп, отвечающих за реализацию приоритетных направлений и нацпроектов. В ходе своего выступления глава государства отметил, что правительство вместе с главами регионов должны добиваться конкретных результатов по выполнению национальных проектов.