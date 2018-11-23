Реновация может пройти в 33 регионах России

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Москва, , 19:51 — REGNUM Программу по реновации жилья готовы поддержать 33 региона, 21 против. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний в нижней палате парламента.

«Согласно заключениям, которые нам направили, 33 субъекта поддерживают программу, 9 не имеют замечаний и предложений, то есть нейтральная позиция, и 21 против», — сообщила Хованская.

Она предположила, что среди неподдерживающих реновацию могут быть субъекты РФ — «двоечники, которые провалили программу» по расселению аварийного жилья 2012 года.

Кроме того, указала парламентарий, для реализации программы необходимо желание главы региона и привлекательные для инвесторов предложения.

В ходе парламентских слушаний обсуждали распространение программы реновации на всю Россию.

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