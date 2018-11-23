Собянин пожаловался на «системные проблемы» в законодательстве

Москва, , 19:48 — REGNUM Россия испытывает «системные проблемы» в законодательстве, заявил 23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва24». Он прокомментировал участие в расширенном заседании Госсовета, где руководит одной из рабочих групп, в котором обсуждались планы по реализации нацпроектов.

«Второй такой возможности у страны не будет. Когда выделяется такое количество ресурсов, средств для решения национальных целей. По сути дела, страна сконцентрировала всё что возможно и сказала: «А давайте-ка мы всё-таки прорывным образом решим целый ряд задач», — сказал мэр.

По его словам, в течение двух дней участники групп «работали, чтобы чётче понять задачи и роль регионов в этой работе». В итоге определили и предложили показатели, которые влияют на выполнение задач, поставленных президентскими указами.

«Помимо этого мы выработали решения, связанные с системными проблемами, которые связаны, с которыми мы сталкиваемся и, конечно, столкнёмся при реализации таких крупнейших проектов», — сообщил Собянин.

По его словам, это связано с вопросами градостроительной деятельности, государственных закупок, земельного законодательства, законодательства, связанного с другими областями, которые прямо влияют на процедуры, сроки выполнения тех или иных задач.

«Мы должны были для себя понять и довести до сведения правительства РФ, руководства страны, что мы таким темпом, как двигались раньше, просто не можем двигаться. Нам надо ускорять движение», — считает он.

Для этого «нужно посмотреть на все законы, подзаконные акты, которые существуют в стране, которые мешают сегодня движению вперёд».