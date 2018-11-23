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Товарооборот между Узбекистаном и ЕС за 9 мес. составил $2,23 млрд

Политика

Президент Узбекистана проведет в 2019 году встречу на высшем уровне с главой Еврокомиссии

Ташкент, 23 ноября 2018, 19:16 — REGNUM  Глава евросоюзовской дипломатии Федерика Могерини и ее узбекский коллега Абдулазиз Камилов в Брюсселе обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

Стороны, в частности, обсудили приоритеты расширения сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, запланированную на 2019 год встречу на высшем уровне, ход реализации положений Ташкентской декларации, принятой 27 марта 2018 года на международной конференции по Афганистану и другое.

Отмечалось, что проводимые в Узбекистане масштабные реформы по либерализации экономики открывают большие перспективы для более широкого присутствия европейского бизнеса и инвестиций на рынке Узбекистана, роста взаимной торговли.

В этой связи было подчеркнуто, что товарооборот между Узбекистаном и ЕС за 9 месяцев текущего года составил 2,23 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По завершению переговоров Федерика Могерини передала Абдулазизу Камилову проект Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом, которое должно заменить действующее с 1 июля 1999 года Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейскими Сообществами и их государствами-членами.

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Внешняя политика Узбекистана
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