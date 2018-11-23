Пятница, 23 Ноября 2018 года
20:20:01 МСК

В армяно-белорусских отношениях всё ладно, но Лукашенко должен объясниться

Политика

«Я не считаю, что в отношениях с Белоруссией страсти накалились, и потому нечему стихать», — заверил в беседе с журналистами Никол Пашинян

В армяно-белорусских отношениях всё ладно, но Лукашенко должен объясниться
Иллюстрация: President.gov.by
Встреча Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 14 мая 2018 года

Ереван, 23 ноября 2018, 19:02 — REGNUM  И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян не считает, что страсти в армяно-белорусских отношениях накалились.

«Я не считаю, что в отношениях с Белоруссией страсти накалились, и потому нечему стихать», — заверил в беседе с журналистами Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, остаются ли страсти с Белоруссией накаленными.

«То, что я сказал, в силе, и останется в силе», — заверил Пашинян, говоря о том, что президент Белоруссии должен представить объяснения о том, что рассказал детали закрытых переговоров по назначению генсека ОДКБ послу Азербайджана в Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян накаляет тон армяно-белорусской полемики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Армении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить