Бойко объяснил Порошенко, что из-за Крыма НАТО откажется принимать Украину

Киев, , 19:00 — REGNUM Украина идет в НАТО не с протянутой рукой, а партнером по обеспечению безопасности, который входит в десятку сильнейших армий на континенте. Об этом 23 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

«Парламент Украины 311 голосами принял изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО… Сегодня мы идем в НАТО не с протянутой рукой, а партнером по обеспечению безопасности. Сегодня украинская армия, созданная нашими с вами усилиями, за пять лет стала одной из 10 сильнейших армий на континенте. Пять лет назад ее вообще не было. Представьте себе, что пять лет назад в ВСУ не было бронежилетов, разгрузки, наколенников, аптечки, исправного вооружения, санитарных и эвакуационных автомобилей, бронетехники. Армия была разграблена, растянута и голодная», — сказал Порошенко.

В свою очередь депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко отметил, что Украина не станет членом НАТО, поскольку украинское государство имеет территориальный конфликт.

«В НАТО нас никто не примет, потому что у страны есть территориальный конфликт. ЕС дало четкий сигнал, что Украина не готова и сейчас ЕС не до Украины. Это была попытка привлечь депутатов к предвыборной кампании президента. Мы в этом не собираемся принимать участие. Наша политическая платформа голосовала против. Это далекая от потребностей людей декларация, которая не будет иметь никакого практического значения. Таким образом президент пытается поднять свой падающий рейтинг. Другого смысла нет, потому что никаких практических последствий от этой политической декларации не будет», — сказал Бойко в кулуарах Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Верховная рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на вступление Украины в ЕС и НАТО. Соответствующее решение поддержали 311 депутатов. До этого Конституционный суд большинством голосов признал изменения, предлагаемые Порошенко, соответствующими основному закону страны.

Напомним, в рейтинге Global Firepower — 2018 армия Украины вошла в десятку сильнейших армий Европы. Украинские вооруженные силы оказались в рейтинге на 10-м месте среди самых сильных армий на континенте с оборонным бюджетом на уровне 4,88 млрд долларов. Издание насчитало на Украине 1,1 млн военнослужащих, более 2,2 тысячи танков, 39 истребителей (общее количество военных самолетов — 240), а также 25 судов ВМС.

Впереди Украины оказалась Греция с бюджетом в 6,5 миллиардов долларов на «оборонку». В тройку сильнейших армий Европы вошли Россия, Франция и Великобритания. Кроме того, мощное военное присутствие в Европе имеют и США. Впрочем, в рейтинге европейское отделение американской армии не учтено — хотя оно влияет на общую позицию США в мировом рейтинге. При формировании рейтинга военной мощи учитывается ряд факторов: в частности, география, логистические возможности, природные ресурсы, промышленные возможности, а также многообразие вооружения и военных активов, развитость страны, количество живой силы и т.п.