«Киев получит кредит после выборов» — эксперт

Киев, , 18:45 — REGNUM Экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в 2019 году правительство Украины и Нацбанк удержат среднегодовой курс гривны на уровне 28,2 грн за доллар. Об этом Охрименко заявил 23 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

«В этом году фактически нет девальвации. Год начинали курсом 28,5 грн за доллар, было почти 29 грн. Сейчас фактически 27 грн за доллар. Да, в конце года увидим 28,5 — 28,7 грн за доллар… У нас курс отошел на другой план. У нас проблема с ценами. Если вы пообщаетесь с людьми, они меньше говорят о курсе, больше ругают и обсуждают цены», — сказал Охрименко.

Он считает, что Международный валютный фонд предоставит Украине кредит осенью 2019 года, после проведения парламентских выборов.

«Скорее всего, миссия будет недовольна бюджетом. Скорее всего, деньги получим после выборов в Верховную Раду», — подчеркнул эксперт.

По его словам, спешное принятие бюджета Радой связано с принятием бюджета Госдумой России.

«В России приняли бюджет, и наши захотели принять в тот же день. Знай наших… У нас бюджет принимается очень просто: купили голоса — приняли, не купили — не приняли… У нас всегда, когда принимали бюджеты в 2017 и 2018 гг. доходная и расходная части росли. Это — традиция. Бюджет всегда позитивный. Другое дело, что он никогда не выполняется. Никто не говорит куда провалился бюджет 2018 года? Такое будет и в 2019 году. Никаких замечаний к тексту нет… Если у нас в бюджет закладывают прожиточный минимум, на который нельзя прожить, то о каком бюджете вообще можно говорить? Вы можете за 2 тыс грн (72 долл — ред.) прожить месяц? Нет. Издеваются над людьми», — считает Охрименко.

Он прогнозирует, что в 2019 году Украина не выйдет на запланированные 3% роста внутреннего валового продукта.

«Скорее всего, в 2019 году рост ВВП составит 2%. Почему в этом году ВВП вырост на 3%? Из-за сравнительной базы… Вся надежда на рост ВВП — это деньги гастарбайтеров. Дай Бог, чтобы больше людей уехало, тогда будет больше денег. Другие факторы не работают. Посмотрите, в этом году промышленность Украины упала, но вырос ВВП — это абсурд», — добавил эксперт.

Ранее, 23 ноября, Рада во втором чтении приняла госбюджет на 2019 год. В документе заложен рост ВВП на 3%, а инфляция — 7,4%. Среднегодовой курс гривны будет на уровне 28,2 грн за доллар.

Напомним, 15 ноября, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что исполнительный совет МВФ планирует принять решение о запуске новой программы Stand-by для Украины и, фактически, выделения первого транша, до конца нынешнего года.

19 октября в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. на 1,5 года. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Для получения кредита Киеву нужно повысить коммунальные тарифы и цены на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября.

«Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров (с МВФ — ред.)», — констатировал Гройсман.